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بروتوكول بين جامعة دمنهور ومحافظة البحيرة لعلاج الطلاب المصابين بفيروس سى

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بروتوكول بين جامعة دمنهور ومحافظة البحيرة لعلاج الطلاب المصابين بفيروس سى بروتوكول بين جامعة دمنهور ومحافظة البحيرة لعلاج الطلاب المصابين بفيروس سى
وقعت اليوم جامعة دمنهور بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة، لعلاج الطلاب المرضى بفيروس c بالمجان، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي.

مثل جامعة دمنهور فى توقيع البروتوكول الدكتور محمد محمد السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم مع الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وبحضورالدكتور مجدى خليل سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع .

من جانبه ، أكد الدكتورمحمد السيد، انه سيتم عمل جدول زمنى تحت إشراف كلية الصيدلة بالجامعة لعملية الفحص على أن يتم ذلك على مرحلتين وهما: القيام بفحص الطلاب المستجدين بالجـامعة، وفحص طلاب الجـامعة في المراحل الدراسية المختلفة.

وأضاف فى تصريحات له، أنه سيتم فحص عينة بطريقة الإليزا للأجسام المضادة للفيروس الكبدى كفحص مبدئى، يليه فحص PCR للعينات الإيجابية، وإبلاغ مديرية الصحة بها لعمل الفحوصات التأكيدية والإكلينيكية وباقي التحاليل والأشعات اللازمة، ثم توجيه المريض لأخذ العلاج بالمجان وإخباره بمواعيد المتابعة من خلال مديرية الصحة .

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