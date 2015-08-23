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مديرية التعليم بالسويس تتسلم 25 جهازاً مكتبياً من صندوق دعم المشروعات

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تسلمت مديرية التربية والتعليم بالسويس عدد 25 جهازاً مكتبياً دعمًا من صندوق دعم و تمويل المشروعات بوزارة التربية و التعليم، حيث جاء الدعم عبارة عن 12 جهازاً من أجهزة الكمبيوتر، و 4 طابعات و 4 أجهزة فاكس و 5 ماكينات تصوير.

وكان عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس، قد سعى من خلال مخاطبات عديدة لدى الصندوق للمساعدة فى توفير هذه الأجهزة التى يقوم عليها جزء كبير من العمل فى ديوان المديرية و الإدارات التعليمية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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