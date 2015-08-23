تفعيل المركز الطبى ببلطيم لتقديم الخدمات الطبية للمرضى

قررت الدكتورة لميس المعداوى، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، نقل العيادات من المستشفى المركزى ببلطيم لضيق المكان فى المستشفى، إلى المركز الطبى بناء على الطلب الذى تقدم به الأهالى.

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تفعيل دور المركز الطبى ببلطيم، وتم نقل عيادات المستشفى إليه حتى يتم الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد للمستشفى لضيق المكان المجاور لمستشفى بلطيم التى تم هدمها لإعادة بنائها.

وأضافت فى تصريحات لها أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن أهالى بلطيم أشادوا بمستوى الخدمة الطبية فيه، وذلك من خلال تدعيمهم المستمر وتواجدهم لتفعيل دور المركز الطبى.

ومن جانبهم قال ناصر قادومة، وياسر العسقول - من أهالى بلطيم - تقدمنا بطلب للدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لتفعيل دور المركز الطبى لضيق المكان الذى نقلت فيه أجهزة المستشفى المركزى ببلطيم، الذى يتم إعادة إنشائه، فجاءت استجابة المحافظ ووكيلة الوزارة سريعة.