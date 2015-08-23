بالصور..محافظ الإسماعيلية يؤكد دور المشاركة الشعبية فى نظافة القنطرة غرب

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أهمية تفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية مع الأجهزة التنفيذية لانجاح برامج وخطط منظومة النظافة العامة واستعادة الشكل الجمالى والحضارى للإسماعيلية والحفاظ على ما يتم تنفيذه من اجراءات حماية البيئة من التلوث .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمركز ومدينة القنطرة غرب حيث رافقه العميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد كبير من القيادات التنفيذية ورؤساء القرى .

وتفقد المحافظ أعمال رفع وازالة 250 طن من القمامة والمخلفات والرتش بمنطقة المجاورة الخامسة وأصدر تعليمات الى رئيس المركز والمدينة بتكثيف ومضاغفة حجم العمل للقضاء على كافة تجمعات وبؤر القمامة والتنبيه على أصحاب الأراضى الفضاء والغير مستغلة بالزامهم باقامة أسوار حولها ختى لا تتحول الى بؤر قمامة .

كما تضمنت جولة المحافظ زيارة أقسام الحملة الميكانيكية بمقر مجلس مدينة القنطرة غرب وتفقد المعدات والآليات الخاصة بمنظومة النظافة وشدد على الصيانة الدورية لجميع المعدات.



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