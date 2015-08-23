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بالصور.. حملات بكفر الشيخ ودسوق قبل تطبيق منظومة النظافة بداية سبتمبر

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شهدت مدينتا دسوق وكفر الشيخ اليوم حملتي تجميل ونظافة لرفع الأتربة وغسيل الأرصفة ودهان البلدورات بالشوارع الرئيسية وتقليم الأشجار ورش المياه.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد الطرابلسي رئيس مرز ومدينة كفر الشيخ و اللواء أحمد بسيوني زيد رئيس مركز ومدينة دسوق للحفاظ على المظهر الجمالي .

أكد الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ أن مدن المحافظة تشهد حملات نظافة استعداداً لتطبيق منظومة النظافة بمدن المحافظة فى الاول من سبتمبر القادم لتظهر المدن بالشكل اللائق أمام زوارها واكد اصراره على تطبيق الغرامات ضد من يخالفون بنود النظافة التي ستعلن لاحقا .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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