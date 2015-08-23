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تزايد الإقبال على اختبار القدرات للدبلومات بالفنون التطبيقية والتمريض بجامعة بني سويف

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تزايد الإقبال على اختبار القدرات للدبلومات بالفنون التطبيقية والتمريض بجامعة بني سويف تزايد الإقبال على اختبار القدرات للدبلومات بالفنون التطبيقية والتمريض بجامعة بني سويف

 

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن إختبارات القدرات للدبلومات الفنية لكليتى التمريض والفنون التطبيقية بدأت من صباح السبت الموافق 23/8/2015 وتستمر حتى يوم 28/8/2015 وذلك بمقر الكليات بفرع الجامعة شرق النيل على مستوى كافة محافظات الصعيد.

وصرح لطفي، أن نظام قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بالجامعات المصرية عام 2015، يشترط اجتياز اختبارات القدرات ببعض القدرات والمهارات بكليتى التمريض والفنون التطبيقية.

وقد أشار محمد محمود خضر، نائب رئيس جامعة بني سويف، لشئون التعليم والطلاب، إلي أن الاختبارات تتم في مقر الكليات بشرق النيل، وستقام اختبارات القدرات تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة الجامعة، مشيرًا أنه سيتم إعلان نتائج هذه الاختبارات بعد فترة وجيزة ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها.

وجدير بالذكر أن مكتب التنسيق بجامعة بني سويف يقوم سنويًا بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها، حيث يتم استخراج البطاقات والنماذج الخاصة بهذه الاختبارات من خلال مقر مكتب التنسيق بإدارة الجامعة.

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