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ضبط عامل حاول سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل مطعم بقرية "شطورة" فى سوهاج

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ضبط عامل حاول سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل مطعم بقرية "شطورة" فى سوهاج ضبط عامل حاول سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل مطعم بقرية "شطورة" فى سوهاج
تمكن عامل وطالب بمساعدة الأهالى بقرية "شطورة" فى طهطا شمال سوهاج، من إلقاء القبض عامل حاول سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل أحد المطاعم.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء عاطف أبو العباس، نائب المدير للشمال، يفيد بضبط لص أثناء محاولته سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل مطعم، وأشرف على التحريات العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد مصطفى التهامى، رئيس مباحث المركز.

وساعد (م. ع. أ) 34 سنة عامل، و(إ. ح. م. ع) 15 سنة طالب، يقيمان بناحية شطورة، الأهالى فى ضبط (خ. ش. إ) 35 سنة عامل، ويقيم بساحل طهطا، حال سرقته أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم من مطعم خاص بالأول، ووضعها دخل "توك توك" بدون لوحات معدنية، وقاده محاولاً الهرب.

وعُثِرَ مع المذكور على مبلغ، وشريط "أبتريل" المخدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 6389 جنح المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.

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