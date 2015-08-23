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تنفيذ 200 حكم قضائى وتحرير 644 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بسوهاج

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تنفيذ 200 حكم قضائى وتحرير 644 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بسوهاج تنفيذ 200 حكم قضائى وتحرير 644 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بسوهاج
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، ضمت إدارات تنفيذ الأحكام والمرور والمرافق والتموين، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 200 حكم منه 1 حكم جنائى، و84 حكمًا جزئيًا، و36 حكمًا مستأنفًا، و53 غرامة جزئية، و7 أحكام غرامات مستنفذة، و19 مخالفة متنوعة، وتم تحصيل مبلغ 3750 جنيهًا غرامات.

وفى مجال المرور، تمكن العميد عبد المنعم العلكى، وكيل إدارة المرور، من تحرير 644 مخالفة مرورية منها 175 سحب تراخيص، و210 مخالفات تصالح، و27 مخالفة رادار، و20 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، و25 مخالفة استخدام هاتف محمول أثناء القيادة، و41 مخالفة حجز دراجات بخارية بدون لوحات، ومخالفة حجز سيارة بدون خط سير، وتم تحرير 165 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وفى مجال القضايا التموينية، تم ضبط 8 قضايا منها 2 قضية عدم حمل شهادة صحية، وقضية إنتاج خبز ناقص الوزن، وقضية عدم الإعلان عن موعد تشغيل المخبز، وقضية تجميع كمية من البنزين المدعم لبيعها بالسوق السوداء، و2 قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء.

وقد أنهت الحملة أعمالها بتحرير [49] مخالفة مرافق متنوعة، منها 4 مخالفات إشغال طريق، و2 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و3 مخالفات بائع متجول، و40 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365