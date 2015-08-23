انتحار طالب شنقا لرفض والده زواجه بجرجا فى سوهاج

أقدم طالب فى السابعة عشر من عمره على الانتحار باستخدم حبل قام بتعليقه بعرق خشبى داخل منزله بناحية قرية الجزيرة دائرة قسم جرجا، وذلك بسبب رفض أهله تزويجه مبكرا.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مستشفى جرجا العام بوصول طالب جثة هامدة على إثر إدعاء أهله قيامه بالانتحار.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب بتقدم م م ع 50 عاما مزارع ويقيم بناحية الجزيرة ببلاغ أفاد فيه بقيام نجله م م م ع 17 عاما طالب ويقيم بذات الناحية بالإنتحار بشنق نفسه بحبل بلاستيك مدلى من عرق خشبي بسقف المنزل، وعلل ذلك بسبب خلافات أسرية على إثر رغبته في الزواج مبكراً ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1856 إداري القسم لسنة 2015.