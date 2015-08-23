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القبض على 3 أشقاء تعدوا على القوات أثناء تنفيذ قرار إزالة بسوهاج

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القبض على 3 أشقاء تعدوا على القوات أثناء تنفيذ قرار إزالة بسوهاج القبض على 3 أشقاء تعدوا على القوات أثناء تنفيذ قرار إزالة بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان، رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على 3 أشقاء قاموا بالتعدى بالسب والشتم والتعرض للقوات أثناء تنفيذ قرارات إزالة صادرة من الوحدة المحلية ومحاولة منع القوات من تنفيذ القرار.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المنشأة، يفيد بضبط 3 أشخاص قاموا بالتعرض للقوات ومحاولة منع تنفيذ قرار إزلة كشك مخالف.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان، رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد طلعت، معاون المباحث، أنه أثناء القيام بحملة تأمين تنفيذ قرارات إدارية الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، وحال تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2009 والخاص بإزالة كشك ببندر المنشأة، قام "أ ى ج" و"م ى ج"، و"ع ى ج"، يقيمون بندر المنشأة، بالتعرض للقوات والتعدى عليهم بالسب والشتم بألفاظ خارجة، ومحاولة منع تنفيذ القرار المشار إليه، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف، وتنفيذ القرار وضبطهم، تم تقديم مذكرة من نائب رئيس الوحدة المحلية بذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4092 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.
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