مصرع مزارع نطحه " ثور" أثناء تقديم الطعام له بسوهاج

لقى مزارع مصرعه بناحية قرية السكساكه دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج صدمه ثور أثناء عملية إطعامه، تم نقل الجثة للمستشفى وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة مسن فى السبعين من العمر عقب اصطدام رأس ماشيه به داخل حوش منزله.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر خطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول س م م 70 عاما فلاح ويقيم بناحية السكساكة دائرة المركز" إلى المستشفى المركزى جثة هامدة "وبسؤال نجله 47 عاما سائق ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام والده بتقديم العلف لرأس ماشية بالمنزل اصطدم بوالده مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود جروح وخدوش وسحجات متفرقة بالجسم أدت إلي نزيف داخلي أثر الاصطدام بجسم ثقيل بالصدر ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3763 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.