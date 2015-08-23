ضبط موظفين بشركة للتسوق الشبكى استوليا على 100 ألف جنيه بالنصب فى سوهاج

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد حسام حامد وإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج من ضبط عناصر شركة تنصب على المواطنين عن طريق التسوق الشبكى.

كانت البداية بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تتهم شركة بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية يدعو المواطنين لاستثمار أموالهم عن طريق التسوق الشبكى بقصد النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء النشاط المجرم كل من "م .م.أ.ح " - 39 سنة محاسب - و"م. ع. أ. ي" - 28 سنة مقيمان بقرية أولاد خلف التابعة لمركز دار السلام و"ي .ن" - 30 سنة - و" م. و" - 30 سنة - و"ا.ع" - 29 سنة - مقيمون بمنطقة الخيام دائرة مركز دار السلام حيث يروجون للشركة ومنتجاتها فى نطاق محافظة سوهاج ويستولون منهم على مبالغ لصالحها بدعوى استثمارها في التسويق الشبكي.

فى السياق تقدم 8 سيدات ورجال مقيمون بدائرة مركز دار السلام ببلاغات اتهموا فيها لشركة بالاستيلاء منهم على مبالغ بلغت جملتها "مائة ألف جنيه".

عقب تقنين الإجراءات داهمت قوة المتهمين وضبطت الأول والثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما يعملان موظفين بالشركة والمبالغ المشار إليها تم إيداعها فى حساب بنكي خاص بالشركة فتحرر المحضر رقم 3181 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015 وباشرت النيابة التحقيق.