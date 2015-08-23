محلب لأهالى "الدراكسة" بالدقهلية: "أنتم طلبتونى وأنا تحت أمركم"

زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرية الدراكسة بعد مناشدتهم له، فى صحف الأمس لزيارتهم، والتعرف على مشاكلهم، ستجد تلبية سريعة من رئيس الوزراء، الذى وضع القرية على برنامج الزيارة، وترجل فى شوارعها، مدعوما بمحبة ودعوات الأهالى، قائلا: "أنتم طلبتونى، وأنا تحت أمركم".

وفور وصول رئيس الوزراء، تعالت الزغاريد، وهتافات: تحيا مصر، بين أرجاء القرية، خاصة عندما بدأ المهندس محلب فى حل فورى لمشكلات القرية، حيث طلب الأهالى سرعة ضم أحد المساجد الأهلية للأوقاف، لسيطرة خطباء ينتمون للجماعات المتطرفة عليه، وعلى الفور أجرى رئيس الوزراء اتصالا بوزير الأوقاف، الذى أكد أن وكيل الوزارة سيصلى العشاء الليلة بالمسجد، وسيعين إماما من الأوقاف له على الفور.

وردا على شكاوى أهالى القرية من مشاكل بإحدى بيارات الصرف الصحى، ترجل المهندس إبراهيم محلب فى شوارع القرية، ووصل لمعاينة البيارة، وأكد المسئولون أنه كان يوجد بها مشكلة، وتم حلها بالفعل، وكلف المهندس إبراهيم محلب أحد معاونيه بمتابعة حل هذه المشكلة فى زيارة للقرية الأسبوع المقبل.

وتعالت زغاريد أهالى القرية، وهتافاتهم تحية للرئيس ورئيس الوزراء على جهودهم، وصعدت سيدة وراءه الأتوبيس قائلة: "إحنا زارنا النبى النهاردة، ربنا يحمى السيسى ويحميك".