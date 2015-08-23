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أخبار مصر للساعة6.. أمناء شرطة الشرقية المحتجون يطلبون التفاوض مع "الرئاسة"

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أخبار مصر للساعة6.. أمناء شرطة الشرقية المحتجون يطلبون التفاوض مع "الرئاسة" أخبار مصر للساعة6.. أمناء شرطة الشرقية المحتجون يطلبون التفاوض مع "الرئاسة"

تعليقات (8)

1

انهم حقا بلطجية الشرطة وليس امناء

بواسطة: احمد

بتاريخ: الأحد، 23 أغسطس 2015 06:12 م

2

تاخير الرد

بواسطة: محى اباظة

بتاريخ: الأحد، 23 أغسطس 2015 06:13 م

تاخير اخذ الاجراءات ضدهم هى التى تسببت في تطخيم العدد والمظاهرات كان لابد من المواجهة بالردع الحاسم لهؤلاء الامناء

3

بلطجية

بواسطة: Mohammed

بتاريخ: الأحد، 23 أغسطس 2015 06:22 م

هما فعلا بلطجية وهما اللى مسؤيين سمعة الشرطة

4

شفتوا وصلت لاية

بواسطة: حمودة

بتاريخ: الأحد، 23 أغسطس 2015 06:28 م

عايزين يتفاوضوا مع الرئيس.( اطلبوا منهم فض الاعتصام خلال 6 ساعات وان لم يتم فك الاعتصام لموهوم ومحاكمات عسكرية فورية علي الهواء واشد العقاب لمن يزعزع هبة الدولة ويتسبب بالفوضي)

5

رمز التحضر!

بواسطة: ادام

بتاريخ: الأحد، 23 أغسطس 2015 06:31 م

انا لست اعرف اذا كان مرتب الوظيفه غير مناسب لاحتياجاتك؟ما الذي يمنعكم من ترك الوظيفه والحصول علي وظيفه أخري مناسبه! هذه هى إمكانيات المصلحه،وكوادر العمل فيها. لامجال للفتونه والبلطجة القانون قانون. لماذا لاتوجه دعوي قضائيه بالمظالم اذا كنت متحضر وصاحب حق. الي متي! نتعلم كيفيه مطالبة الحقوق.

6

زمن حاتم

بواسطة: محمد

بتاريخ: الأحد، 23 أغسطس 2015 06:35 م

مفيش دوله فى العالم يحصل كده الي عايزحقه ياخد بالأدب والقانون مش بالبلطجه

7

انتظار الرئاسه

بواسطة: ياسر كفر الشيخ سليم

بتاريخ: الأحد، 23 أغسطس 2015 06:35 م

إذا لم يستقيظ الشعب المصري غدا ويجد هذه المهزلة قد انتهت فعلي وزير الداخليه ان يقدم استقالته وياتي وزير قوي يعرف كيفيه التعامل مع هو?ء البلطجيه

8

حاميها حراميها

بواسطة: المصري

بتاريخ: الأحد، 23 أغسطس 2015 07:01 م

حاميها يريد ينهبها لصالحة هو فقط يريد يبتز حسب المزاج و يبتز حسب الهوى حاميها يريد يكون على الحجر و يلغي القانون يريد ان يكون فوق القانون لابد من تطبيق القانون على الجميع لكي نكون مثل الدول المحترمة

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