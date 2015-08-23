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بالصور.. جنازة شهيد القليوبية تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب

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اتشحت قرية شبرا شهاب التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالسواد خلال تشييع جثمان شهيد الشرطة الشهيد مساعد شرطة عبد الباقى عبد العليم عبدالباقي عامر من قوة حرس محكمة قليوب.

وشيع المئات من أهالي القرية فى جنازة عسكرية جثمان الشهيد مساعد شرطة عبد الباقى عبد العليم عبدالباقي عامر 52 سنة من قوة حرس محكمة قليوب، والذي استشهد عقب قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النار بشكل عشوائى على الحراسة المكلفة بتأمين المحكمة في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وخرج الجثمان ملفوفًا بعلم في جنازة عسكرية من مسجد منصور عامر، يتقدمها اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، واللواء عصام بدير حكمدار المديرية، واللواء فرحات محمد نائب المدير لقطاع الجنوب، وعدد من القيادات الأمنية، لدفنه بمقابر العائلة وسط هتافات تطالب بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.

وقال اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، إن قوات الشرطة لن يرهبها ما تقوم به العناصر الإجرامية الخارجة على القانون، وسيمضون قدمًا في تحقيق رسالتهم واقتحام البؤر باستمرار، مهما كلفهم من تضحيات وسقوط شهداء لتحقيق أعلى درجات الأمن والانضباط على كافة المستويات.

وكان 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا النار بشكل عشوائى على الحراسة المكلفة بتأمين المحكمة في ساعات مبكرة من صباح اليوم أثناء تصديهم لسرقة سيارة من أسفل أحد المنازل فلقى المساعد مصرعه.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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