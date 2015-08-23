"حماية المستهلك"يطالب بمقاطعة الجزارين وشراء اللحوم من المجمعات

طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بمقاطعة الجزارين الذين يقومون بارتفاع أسعار اللحوم دون مبررات واللجوء الى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة نتيجة توافر المنتجات بهما بأسعار منخفضة .

واكد رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز يدعم مبادره مقاطعة شراء اللحوم من الجزارين التى تستغل الظروف وترفع الأسعار لافتا الى انه يتم تكثيف الرقابة بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق.

وأوضح اللواء عاطف يعقوب ان جمعيات حماية المستهلك تقوم بمتابعة الاسواق والتنسيق مع الجهاز وانه فى حاله تلاعب البعض فى المنتجات او الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده مطالبا المواطنين الترشيد فى استهلاك اللحوم واللجوء للمنتجات الاخرى بجانب اللحوم لعدم استغلال البعض إقبال المستهلكين على منتج معين لرفع سعره.