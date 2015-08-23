"الطيران المدنى": استئناف حركة الطيران مع اليمن واستمرار الحظر على ليبيا

أعلن الطيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى، استئناف حركة الطيران بين مصر واليمن عن طريق مطار عدن بعد توقف أكثر من سبعة شهور، بينما استمر الحظر على استقبال طائرات من المطارات الليبية بمطار القاهرة .

جاء ذلك فى تصريحات خاصة الأحد، وقال الزناتى "بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والجودة فى المطارات التى تصل منها رحلات إلى مصر تمت الموافقة على استئناف حركة الطيران بين مصر واليمن عبر مطار عدن وبعض المطارات الآمنة؛ حيث تقدمت الخطوط اليمنية بطلب لتسيير رحلات جوية بينما استمر وقف الرحلات من مطار صنعاء".

وأضاف الزناتى أن الحظر المفروض على تسيير رحلات بين القاهرة والمطارات الليبية سيستمر لحين تحسن الأوضاع فى ليبيا.

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