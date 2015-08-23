مساعد وزير الداخلية للأمن العام يصل مديرية أمن الشرقية للتفاوض مع الأفراد

وصل اللواءان كمال الدالي مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير للأمن المركزي ، إلي ديوان مديرية أمن الشرقية، وذلك بعد 5 ساعات من تواجدهما خارج مبني المديرية ، لرفض أفراد الشرطة التفاوض معهما، بعد أن وصفهما وزير الداخلية بأنهم إخوان لمجرد المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وصعد كل من الدالي والمنشاوي إلي مكتب اللواء خالد يحي مدير أمن الشرقية، ومن المقرر أن يتم اختيار مجموعة من الأفراد للتفاوض معهم، ومن جانبه أبدى بعض الأفراد رغبتهم في الحديث معهم .

وكان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، قد نظموا أمس، وقفة احتجاجية، داخل ديوان مبني مديرية أمن الشرقية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

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