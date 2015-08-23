الرئيس السودانى يعين رئيس سابق للمخابرات العسكرية وزيرًا للدفاع

ذكرت وكالة السودان للأنباء ومصدر فى الرئاسة السودانية، إن الرئيس السودانى عمر حسن البشير، عين وزيرا جديدا للدفاع اليوم الأحد، ويأتى ذلك بعد ثلاثة أيام من اقتراح للرئيس عمر حسن البشير بوقف لإطلاق النار لمدة شهرين مع المتمردين الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بحكومته.

وكان البشير قد عين وزيرا للدفاع بالإنابة فى مستهل فترة رئاسته الجديدة التى بدأت فى إبريل، ويحكم البشير البلاد منذ 25 عاما، وكانت الانتخابات التى جرت فى إبريل أسفرت عن إعادة انتخابه بنسبة 94 % من الأصوات بعد مقاطعة معظم الجماعات المعارضة.

وقال مصدر فى الرئاسة السودانية، إن الوزير الجديد عوض الكريم ابن عوف وهو فريق أول متقاعد فى الجيش كان قد عمل رئيسا للمخابرات العسكرية السودانية وبعدها عمل سفيرا للسودان لدى سلطنة عمان.

وواجهت الحكومة السودانية تمردا فى إقليم دارفور منذ عام 2003، ووقعت أعمال عنف أخرى فى ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، ورفضت الحكومة مطالب المعارضة والمتمردين بربط المفاوضات السياسية بمحادثات السلام.

وحدد البشير يوم الخميس الماضى العاشر من أكتوبر موعدا للاجتماع فى سياق عملية المصالحة الوطنية التى انهارت فى يناير.

وكرر الرئيس السودانى عرضه بالعفو عن المتمردين الذين وافقوا على إلقاء السلاح والانضمام إلى الحوار الوطنى بين الحكومة وأحزاب المعارضة.

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