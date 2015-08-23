حملة مكبرة لإزالة المراسي النيلية المخالفة

قامت قوات الأمن بحملة علي العديد من المراسى النيلية، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة – وقادها اللواء حمدي مجاهد نائب مدير أمن القاهرة وبمشاركة الإدارة العامة لقطاع الغرب و إدارة شرطة المرافق وقوات أمن القاهرة استهدفت الحملات منطقة منطقة المراسى الكائنة من كوبرى أكتوبر أعلى ميدان عبد المنعم رياض حتى كوبرى قصر النيل بهدف إظهار الوجه الحضاري لمناطق الكورنيش وإزالة اى تعديدات علي النيل بإعتباره من أهم معالم العاصمة وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن إزالة 17 مرسى نيلي مخالف وتكسير السلالم المؤدية لها.

هذا وقد وجه اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بضرورة تواصل الحملات على كافة المحاور النيلية لحين القضاء على كافة المراسى المخالفة.