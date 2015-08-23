أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حملة مكبرة لإزالة المراسي النيلية المخالفة

Google+ Print
حملة مكبرة لإزالة المراسي النيلية المخالفة حملة مكبرة لإزالة المراسي النيلية المخالفة

حملة مكبرة لإزالة المراسي النيلية المخالفة

قامت قوات الأمن بحملة علي العديد من المراسى النيلية، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة – وقادها اللواء حمدي مجاهد نائب مدير أمن القاهرة وبمشاركة الإدارة العامة لقطاع الغرب و إدارة شرطة المرافق وقوات أمن القاهرة استهدفت الحملات منطقة منطقة المراسى الكائنة من كوبرى أكتوبر أعلى ميدان عبد المنعم رياض حتى كوبرى قصر النيل بهدف إظهار الوجه الحضاري لمناطق الكورنيش وإزالة اى تعديدات علي النيل بإعتباره من أهم معالم العاصمة وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن إزالة 17 مرسى نيلي مخالف وتكسير السلالم المؤدية لها.

هذا وقد وجه اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بضرورة تواصل الحملات على كافة المحاور النيلية لحين القضاء على كافة المراسى المخالفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا