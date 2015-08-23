حفتر يوقع مع رئيس الأركان الأردنى مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال العسكرى

وقع الفريق أول ركن خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، صباح اليوم ، بمقر هيئة الأركان العامة المشتركة الأردنية بالعاصمة الأردنية عمان، مذكرة تفاهم للتعاون بين القوات المسلحة فى كل من الأردن وليبيا فى المجال العسكرى.

وشملت المذكرة عدة بنود منها التدريب وتبادل الزيارات وإعارة الضباط والتعاون فى مجال الطبى والقضاء العسكرى وقد وقع المذكرة من الجانب الليبى الفريق أول ركن خليفة بلقاسم حفتر وعن الجانب الأردنى الفريق أول ركن مشعل الزبن رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة الأردنية الهاشمية، وسينبثق عن هذه المذكرة تشكيل لجنة للتعاون المشترك فى مجال العسكرى تتولى مهمة التنسقيه لتنفيذ ماجاء فيها من بنود.



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