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المتظاهرون اللبنانيون يواصلون اعتصامهم.. ويطالبون بـ"إسقاط النظام"

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المتظاهرون اللبنانيون يواصلون اعتصامهم.. ويطالبون بـ"إسقاط النظام" المتظاهرون اللبنانيون يواصلون اعتصامهم.. ويطالبون بـ"إسقاط النظام"
طالب المتظاهرون اللبنانيون فى ساحة رياض الصلح ببيروت، بـ"إسقاط "النظام"، فيما استخدمت قوات الأمن اللبنانية خراطيم المياه لتفريقهم.

ويظهر فى بثته قناة "سكاى نيوز عربية" المتظاهرون اللبنانيون، الذين يواصلون اعتصامهم الداعى إلى تغيير النظام، فى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، التى قامت السلطات بقطع الإنترنت عنها وسط حالة من الاستنفار الأمنى.

من جانبه، أطلق رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام تحذيرا للسياسيين فى البلاد، مؤكدا أنه "لن يكون شريكا فى انهيار الدولة"، ملوحا مجددا بالاستقالة بسبب شلل حكومته.

وأكد سلام أن أحداث العنف التى وقعت ليل السبت فى بيروت، إثر التظاهرات "لن تمر من دون محاسبة".


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