قوات الأمن اللبنانية تستخدم خراطيم المياه ضد المحتجين فى بيروت

أظهرت لقطات تلفزيونية حية قيام قوات الأمن اللبنانية بإطلاق مدافع المياه على محتجين يتظاهرون ضد الحكومة قرب مقر رئيس الوزراء تمام سلام فى بيروت اليوم الأحد.

وألقى المحتجون مقذوفات على قوات شرطة مكافحة الشغب التى كانت تغلق طريقا يؤدى إلى السراى الكبير مقر رئاسة مجلس الوزراء فى وسط بيروت.

كان أكثر من 30 شخصا أصيبوا أمس السبت عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق أشخاص تظاهروا احتجاجا على اخفاق الحكومة فى حل ازمة التخلص من النفايات.

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