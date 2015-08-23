أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة عدد من المتظاهرين فى اشتباكات مع قوات الأمن ببيروت

Google+ Print
إصابة عدد من المتظاهرين فى اشتباكات مع قوات الأمن ببيروت إصابة عدد من المتظاهرين فى اشتباكات مع قوات الأمن ببيروت
نشبت اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية، والمتظاهرين بساحة رياض الصلح فى العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل اليوم الأحد.

ويواصل اللبنانيون اعتصامهم الداعى إلى تغيير النظام، فى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، التى قامت السلطات بقطع الإنترنت عنها وسط حالة من الاستنفار الأمنى.

من جانبه، أطلق رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام تحذيرًا للسياسيين فى البلاد، مؤكدًا أنه "لن يكون شريكًا فى انهيار الدولة"، ملوحًا مجددًا بالاستقالة بسبب شلل حكومته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل