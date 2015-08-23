إصابة عدد من المتظاهرين فى اشتباكات مع قوات الأمن ببيروت

نشبت اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية، والمتظاهرين بساحة رياض الصلح فى العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل اليوم الأحد.

ويواصل اللبنانيون اعتصامهم الداعى إلى تغيير النظام، فى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، التى قامت السلطات بقطع شبكة الإنترنت عنها وسط حالة من الاستنفار الأمنى.

من جانبه، أطلق رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام تحذيرًا للسياسيين فى البلاد، مؤكدًا أنه "لن يكون شريكًا فى انهيار الدولة"، ملوحًا مجددًا بالاستقالة بسبب شلل حكومته.