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جعجع يحذر من استقالة الحكومة اللبنانية ويدعو المتظاهرين للإستمرار

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جعجع يحذر من استقالة الحكومة اللبنانية ويدعو المتظاهرين للإستمرار جعجع يحذر من استقالة الحكومة اللبنانية ويدعو المتظاهرين للإستمرار
حذر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من استقالة اللبنانية ، قائلا إنها "تعني الذهاب إلى وضعية أسوء من القائمة حاليا" ، ودعا المتظاهرين إلى البقاء في ساحة الشهداء بوسط بيروت لحين نزول النواب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للبلاد ، وبعد انتخاب الرئيس تسقط الحكومة وتجرى انتخابات نيابية.

وقال جعجع ، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "يجب علينا أن نحافظ على الجمهورية ولا يمكن أن نتركها تنهار... أنا متضامن مع الموجدين في الساحة لأنهم يعبرون عنا جمعيا".

وأضاف أنه سمع الكثير عن استقالة الحكومة والمجلس النيابي ، وأردف قائلا: نحن أكثر ناس نكون سعداء إذا أردنا أن نتحدث من منطق حزبي (حزبه لا يشارك بالحكومة) ضيق لأننا نعتبر الحكومة غير فاعلة ومجلس النواب لا يعمل ، ولكن لا يجوز تحت الوجع أن يؤذي الإنسان بنفسه" ، متسائلا: "إذا استقالت الحكومة ومجلس النواب ماذا نفعل عندها؟ وما هو البديل في الوقت الراهن في ظل الفراغ الرئاسي؟".

وحدد جعجع خارطة طريق لحل الأزمة تبدأ ببقاء المتظاهرين لحين انتخاب رئيس ، وآلا يستقيل رئيس الحكومة تمام سلام لحين انتخاب رئيس ، ودعوة مجلس الوزراء - استثنائيا - من أجل إزالة النفايات من الشارع والإشراف على التحقيقات لمعرفة من أطلق النار على المتظاهرين.

وقال إن "ثروتنا الوحيدة في البلاد هي الإنتظام العام في البلاد ويجب عدم التعرض للقوى الأمنية ومن غير المسموح أن نوقع الهيكل على أنفسنا".
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مصر 365

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