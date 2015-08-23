السيطرة على حريق بإحدى شركات المنظفات بسوهاج‎

تلقى اللواءاحمد ابوالفتوح، مدير امن سوهاج، اخطار من ضباط مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بقطاع المجمع الصناعي التابع لإحدى شركات المنظفات الكائن بنجع الدير انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية و تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده و بالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من الأقمشة المستخدمة في تكرير وتصفية الزيوت، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من الأقمشة و بسؤال المدعوحمدي م سن 45 مسئول الأمن بالشركة ويقيم بناحية ونينة الشرقية أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق لارتفاع درجة الحرارة بغرف التكرير ونفي الشبهة الجنائية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها تحرر عن ذلك المحضر رقم 5249 إداري المركز لسنة 2015.