نادى أفراد وأمناء الشرطة بأسيوط يتضامنون مع زملائهم بالشرقية فى المطالب

قال الشرطي محمد مصطفى اﻷسيوطى، المتحدث باسم نادى أفراد وأمناء الشرطة بأسيوط، إن النادى يستنكر الحملة الشرسة ضد أمناء الشرطة والتى تصفهم بالبلطجية وأنهم دولة داخل الدولة مؤكدا على تضامن النادى مع مطالب زملائهم بمحافظة الشرقية فى المطالب وليس فى الوقفات اﻹحتجاجية مراعاة للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.

وأوضح اﻷسيوطى أن ما فعله زملاءهم بقسم شرطة ابو تيج لم تكن وقفة إحتجاجية بمعناها المعهود وإنما كانوا يريدون أن يوصلوا رسالة وهى أن أمناء الشرطة ليس لهم آية أجندات أو إنتماءات سياسية كما يصفهم البعض وأنهم بلطجية ودولة داخل الدولة ، مشيرا إلى أن ذلك لم يستغرق 10دقائق.

وطالب المتحدث بإسم نادى أفراد وأمناء الشرطة بأسيوط الوزير بتكليف مساعدية لشئون اﻷفراد والمالية لفحص مطالب اﻷمناء والعمل على تنفيذها.