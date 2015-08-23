السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بسوهاج‎

تلقى اللواء أحمد ابوالفتوح نمدير امن سوهاجن اخطار من ضباط مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية الغريزات، و انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية و تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده و بالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك رينيه ت سن 28 ربة منزل.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات في إحتراق عدد ” 2 ” باب ومقعد خشبي و بسؤال مالكة المنزل أيدت ما جاء بالفحص ورجحت أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ونفت الشبهة الجنائية و أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3630 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة .