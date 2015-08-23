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بالصور .. المسيري يستقبل قنصل عام فرنسا الجديد ويودع دومينيك

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بالصور .. المسيري يستقبل قنصل عام فرنسا الجديد ويودع دومينيك بالصور .. المسيري يستقبل قنصل عام فرنسا الجديد ويودع دومينيك

استقبل هاني المسيري، محافظ اﻹسكندرية، اليوم بمكتبه نبيل حجلاوي قنصل عام فرنسا الجديد، وذلك لتهنئته بمنصبه الجديد متمنيا له تحقيق النجاح بالإسكندرية ورافقه دومنيك فاج – قنصل عام فرنسا القديم، تم تقديم الشكر لها على مجهوداتها ومساندتها للإسكندرية.

وشكر المسيري فاج علي مجهوداتها في خلال الاعوام الثلاثة التي قضتها بالإسكندرية لدعم أعمال التعاون بين فرنسا والإسكندرية وتمني لها التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة، وتناول اللقاء الحديث عن المشروعات الجارية بين فرنسا والإسكندرية حيث أبرمت محافظة الإسكندرية إتفاقية تعاون مع إقليم بروفونس الب كوت دازور في 2002 وأخري مع مدينة مرسيليا في 2013 للتعاون في العديد من المجالات كالثقافية والتراث والتدريب المهني ونقل الخبرات وتبادل الشباب ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مثل مشروع دراسة تطوير الترام الزرقاء ومشروع كفر عشري ومينا البصل.

ومن جانبها قالت فاج إن فرنسا مهتمة جدا بالإسكندرية وأعمال التعاون المشترك بين البلدين وأن السفارة والقنصلية يهتمان بدفع أعمال التعاون بين الجانبين.

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