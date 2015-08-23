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دراسة بريطانية : 4% فقط من الرجال راضون عن شكل أجسامهم والباقى "زعلانين"

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دراسة بريطانية : 4% فقط من الرجال راضون عن شكل أجسامهم والباقى "زعلانين" دراسة بريطانية : 4% فقط من الرجال راضون عن شكل أجسامهم والباقى "زعلانين"
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن أربعة فى المائة فقط من الرجال سعداء بلياقتهم البدنية، ومعظمهم يشعرون بضغوط كثيرة لتحسين شكل أجسامهم.

وأظهرت الأبحاث التى نشرت مؤخراً عبر مجلة الرجال، أن 82 فى المائة من الرجال يشعرون بمزيد من الأسى حول عدم وجود شكل وبنية عضلية وفنية لأجسامهم.
>وكشفت الدراسة التى شملت على أكثر من 1200 رجل أن 69 فى المائة من المشاركين فى الدراسة تجنبوا الكحول إلى الأبد فى مقابل الحصول على الجسد المثالى، و30 فى المائة قالوا إنهم قد يضحوا بسنة من حياتهم لو كان ذلك يعزز اللياقة البدنية لديهم.

وعندما سئلوا عن أى جزء من أجسادهم غير راضيين عن شكله، قال 50 فى المائة من المجيبين أكدوا إنه "" وقال 14 فى المائة "الصدر" و10 فى المائة قالوا أنهم يكرهون شكل أرجلهم.

ووجدت الدراسة، أن أربعة فى المائة فقط من الرجال الذين شملهم الاستطلاع سعداء وراضين بشكل أجسادهم.

وأضاف جو وارنر، مدير تحرير مجلة قوة الرجال، أن 85% من الرجال يعانون أكثر من أى وقت مضى من الضغوط المكثفة للحصول على هيئة أفضل للجسم، وقرروا ان يذهبوا للجيم، وقد نشرت نتائج الدرسة مؤخراً عبر صحيفة "The Telegraph"، البريطانية.
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