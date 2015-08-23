كيف تختارين الأفضل عند شراء لوازم المدرسة؟

مع اقتراب العام الدِّراسي الجديد وبدء الدِّراسة يبدأ الأهالي بشراء لوازم المدرسة، وبالمقابل تزداد العروض الترويجيَّة والمسابقات من المكتبات والأماكن المتخصصة، وقد نحتار كثيراً في اختيار الأفضل والأجمل منها، والسعر المناسب والجودة العالية، والألوان والأشكال اللافتة لتشجيع أطفالنا لعام دراسي جديد مليء بالمرح والاجتهاد.

أهم الأمور التي يجب اعتمادها عند اختيار مكان شراء المستلزمات المدرسيَّة:

- الاطلاع على جميع العروض المقدَّمة، واختيار المكان المناسب للشراء الذي يضمن جودة المنتجات والأسعار المناسبة.

- التعامل الجيِّد مع الزائرين.

- أن تكون طريقة عرض المنتجات تساعدك على الاختيار السريع للمنتج لتوفير الوقت.



- العرض المقدَّم لا بدَّ أن يكون على منتجات متميِّزة وبجودة عالية.

- يفضل أن يكون المكان له أفرع عديدة، ويحبذ أن يكون قريباً منك.

وعند اختيار الأدوات والحقائب اهتمي بالآتي:

- اختيار المنتج والتأكد من سلامته.

- اهتمي دائماً بخامة المنتج ومتانته وليس سعره، لكي يصمت معك لنهاية العام.

- اختاري الألوان والشخصيَّة المحبَّبة لدى الطفل لتحمسه للذهاب إلى المدرسة، وبخاصة إن كان في مرحلة الحضانة.

- تأكدي من سعة الحقيبة وأنَّها تستوعب جميع مستلزمات المدرسة من كتب وأدوات، وتكون مريحة وذات أكتاف عريضة وظهر مبطن.

- عليك في البداية أن تختاري شنطة مناسبة لسن طفلك ومرحلته الدِّراسيَّة.

- عند اختيار صندوق الطعام اختاري الذي يسهل فتحة وغلقه، لكيلا يعاني ابنك في استخدامه.

- اشتري مخزون فصل دراسي كامل من أقلام الرصاص والمبراة، والممحاة للاستفادة من العروض واختصار للوقت والمجهود.

للحفاظ على أدوات المدرسة أطول فترة ممكنة:

- اختاري الحقيبة ذات الألوان الغامقة وابتعدي عن الفاتح منها، حتى لا تظهر عليها الأتربة سريعاً.

- علمي طفلك كيف يحافظ على أدواته المدرسيَّة من أقلام الرصاص والممحاة وعدم تركها في المدرسة.

- سجلي اسم طفلك على الأدوات لكيلا تتبدل مع زملائه.

- احرصي على تنظيف حقيبة ابنك يومياً من باقي الحلويات والأطعمة.

ومن أجمل العروض المقدَّمة في الأسواق أخيراً: عرض متجر هامليز لمجموعته الجديدة للعودة إلى المدارس، لتزويد أطفالك بأروع المعدات للعام الدراسي المقبل، خاصة أنَّ لديهم خبرة تزيد عن 255 عاماً، لوضع البسمة والفرحة على وجوه الأطفال، بالإضافة لعمل مسابقة السحب لمجموعة هامليز للعودة إلى المدرسة صالحة من الأول من أغسطس 2015 وحتى 12 سبتمبر 2015 والفوز بالتكاليف المدرسيَّة مدفوعة لمدَّة سنة.