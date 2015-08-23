السلطات اللبنانية تقطع خدمة الإنترنت فى ساحة رياض الصلح وسط استنفار أمنى

أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن السلطات اللبنانية قطعت خدمة الإنترنت فى ساحة رياض الصلح وسط استنفار أمنى.

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، خليفة العماد ميشال عون في رئاسة التيار الوطنى الحر، قد أعلن أن تياره سوف ينزل إلى الشارع الأسبوع المقبل، لكى يعبر عن رفضه لسياسات رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام.

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