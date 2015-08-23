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وزيرة خارجية الهند تصل القاهرة

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وزيرة خارجية الهند تصل القاهرة وزيرة خارجية الهند تصل القاهرة

وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، سوشما سواراج

وصلت مطار القاهرة الدولي وزيرة الخارجية الهندية “سوشما سواريج” في أول زيارة لها إلى تستغرق 3 أيام تلتقي خلالها نظيرها سامح شكري وعدد من كبار المسئولين لبحث ودعم العلاقات التعاون في مختلف المجالات التي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة بين البلدين .

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب 5 مليارات دولار سنويا،و أن العديد من الشركات الهندية تعمل فى مصر بحجم استثمارات يقارب 3 مليارات دولار، كما يبحث عدد منها زيادة استثماراته للاستفادة من السوق المصري والفرص التى يتيحها موقع مصر الجغرافي واتفاقات تيسير التجارة، التى تربطها بالعديد من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية.

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