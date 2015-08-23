وزيرة خارجية الهند تصل القاهرة

وصلت مطار القاهرة الدولي وزيرة الخارجية الهندية “سوشما سواريج” في أول زيارة لها إلى مصر تستغرق 3 أيام تلتقي خلالها نظيرها سامح شكري وعدد من كبار المسئولين لبحث ودعم العلاقات التعاون في مختلف المجالات التي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة بين البلدين .

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب 5 مليارات دولار سنويا،و أن العديد من الشركات الهندية تعمل فى مصر بحجم استثمارات يقارب 3 مليارات دولار، كما يبحث عدد منها زيادة استثماراته للاستفادة من السوق المصري والفرص التى يتيحها موقع مصر الجغرافي واتفاقات تيسير التجارة، التى تربطها بالعديد من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية.