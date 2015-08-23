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مصرع مزارع أثناء قيامه بتقديم العلف لرأس ماشيه بسوهاج‎

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مصرع مزارع أثناء قيامه بتقديم العلف لرأس ماشيه بسوهاج‎ مصرع مزارع أثناء قيامه بتقديم العلف لرأس ماشيه بسوهاج‎

أرشيفية

تلقى اللواء أحمد ابوالفتوح، مدير أمن سوهاج، اخطار من ضباط مركز شرطة طما من المستشفي المركزي بوصول المدعو / سيد م سن 70 فلاح – ويقيم بناحية السكساكة ” جثة هامدة “بالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفي المدعو / خالد ا سن 47 سائق قرر أنه حال قيام والده بتقديم العلف لرأس ماشية بالمنزل اصطدم بوالده مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك و بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود جروح وخدوش وسحجات متفرقة بالجسم أدي إلي نزيف داخلي أثر الاصطدام بجسم ثقيل بالصدر ولا توجد شبهة جنائية في الوفاه وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3763 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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