طلاب جامعة المنصورة ينظمون المؤتمر الأول لـ “TEDx” بعنوان حلقات الوصل



> قام فريق TEDx Mansoura University “تيدكس جامعة المنصورة” بتنظيم مؤتمره الأول بقاعة الدكتور مهدي البسوسي بمستشفى الأطفال.

المؤتمر يعمل على استضافة متحدثين يقومون بعرض خبراتهم وأفكارهم لزيادة المعرفة بالإضافة لاستضافة العديد من المؤدين كالفرق الموسيقية والرسامين ، كان المؤتمر تحت شعار” حلقات الوصل ” مُتخذين الشعار منهجاً باعتبارهم حلقات وصل بين الأفكار والحضور وكذلك الحضور حلقات وصل بين ما سمعوه والآخرين.

ومن أبرز المتحدثين :

> الخطاط أحمد حكيم وهو احد متحدى الاعاقة بالرسوم ونورهان الشريف الفائزة بالعديد من الجوائز في مجال تطوير الألعاب الدكتورة فرحة الشناوي عن بنك الخلايا الجذعية في جامعة المنصورة ، أحمد وجيه مؤسسة مدرسة اتجوز صح الدكتورة أمل عطوة والتي قدمت موجزاً رائعاً للتغيرات النفسية بين الرجل والمرأة ، هبة عبد العزيز ، كذلك الدكتور محمد مصطفى محمود مؤسس MILE للتطوير في مجال الإدارة بالمدينة المنورة ، المصمم الشهير فريد عمارة وكذلك الدكتور باسل رفقي جرّاح الأورام متحدثاً عن السرطان ، واختتم المؤتمر بـ الدكتور شادي عبد الحافظ متحدثاً عن الفلك والهواية والمنهج العلمي في التفكير ، ومصطفى حبيب عن التعليم عبر الإنترنت والفقرة الأخيرة تحدث فيها عم سيد سائق التاكسي المُثَقف عن ما أسماه مصيباً بجامعة الحياة.

تخللت الفقرات عروضاً من أحمد ميدو الفائز بجائزة أسرع رسام با الوطن العربي ، وفرقة حركة وتر ، وفريق Reedemers.

والجدير بالذكر أن فرق TEDx تقوم على أساس عالمي ، بتصريح قانوني من مؤسسة TED العالمية تحت شعار “أفكار تستحق الانتشار” ، المؤسسة المعروفة بريادتها في مجال الأفكار واستضافتها لعظماء المجالات المختلفة كبيل جيتس وستيف جوبز ومايكل ساندال وسوجانا ميترا.