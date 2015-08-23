الانتهاء من تقنين حالات واضعي اليد بمركز بلاط بالوادي الجديد‎

انتهى مركز بلاط بالوادى الجديد من تقنين حالات واضعى اليد بمركز بلاط صرح صابر احمد صقر رئيس مركز بلاط بالوادى الجديد.

> وقال ان عدد الحالات 120 حاله مبانى و172 حاله زراعات ومركز بلاط يواصل تلقى اوراق الحالات التى لم تقدم كراسات الشروط لانها المتبقى من حالات التعدى لتقنينها بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الوادى الجديد فى اطار توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد.