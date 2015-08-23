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مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان‎

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مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان‎ مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان‎

أرشيفية

لقي اليوم شخص مصرعه فيما أصيب شخصين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائرة مركز نصر النوبة.
> وكان اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق أبريم نصر النوبة، ووفاة أحد مستقليها وإصابة أثنين آخرين وبانتقال القوات الى موقع الحادث تبين وفاة ( محمد . ع . م ) 50 سنة وتم إيداع الجثة بالمشرحة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من ( علي إ .س ) 44سنة و ( محمد .ع . ا) 40 سنة و تم نقل المصابين لمستشفي نصر النوبة المركزي لتلقي العلاج وعمل الاشعة اللازمة، كما تحرر محضر شرطي بالحادث وجاري إخطار النيابة المختصة للتحقيق.

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