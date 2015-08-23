بالفيديو - الفوز الأول.. بيدرو ينقذ تشيلسي من دراما تيري

بيدرو رودريجز سجل لفريقه الجديد بعد 20 دقيقة فقط.. وقاد إسبانيا لإنقاذ تشيلسي من نتيجة سلبية جديدة. فأفلت البلوز بأول فوز له هذا الموسم في حملة الدفاع عن لقبه بإسقاط وست برومتش بنتيجة 3-2.

تشيلسي تعادل في الجولة الأولى من الموسم ثم خسر أمام سيتي بثلاثية ليفتح خزائنه ويضم بيدرو رودريجز من برشلونة مقابل 30 مليون يورو.

صفقة بيدرو التي فاز بها تشيلسي على حساب مانشستر يونايتد جعلت النادي اللندني يفوز بلاعب مهاري وسريع شارك إدين أزار وويليان مع دييجو كوستا في الهجوم أمام وست بروم.

وبعد أقل من 20 دقيقة ظهر الفارق بين تشيلسي بدون بيدرو وذلك الذي يتواجد فيه اللاعب الإسباني السريع.

سجل بيدرو الهدف الأول مع تشيلسي بعدما استقبل تمريرة من إدين أزار واقتحم دفاع وست بروم وأسكن الكرة في شباك خصومه.

ثم أحرز دييجو كوستا الهدف الثاني إثر تمريرة رائعة من زميله في منتخب إسبانيا ورفيقه الجديد في تشيلسي بيدرو.

دراما تيري

تقدم الفريق بهدفين لكن تشيلسي ظل في خطر لأن دفاعه لعب مباراة سيئة كما جرت العادة منذ بداية الموسم.

نمنيا ماتيتش لا يحمي الدفاع وسيسك فابريجاس كما ظهر في تحليل شبكة سكاي سبورتس ارتكب الكثير من الأخطاء الخططية في تغطية الخط الخلفي للفريق الأزرق.

برانيسلاف إيفانوفيتش كما ارتكب خطأ في مباراة مانشستر سيتي، كان أسوأ مدافعي تشيلسي أمام وست بروم.

في البداية احتسب الحكم ركلة جزاء ضد تشيلسي تصدى لها ثيبوت كورتوا حارس البلوز من موريسون مهاجم وست بروم.

ثم سجل تشيلسي هدفين. وبعدها جاء موريسون وأحرز الهدف الأول لوست بروم إثر كرة عرضية من وراء إيفانوفيتش.

في الشوط الثاني تجلت معاناة تشيلسي الدفاعية بعدما خرج جون تيري مطرودا بعدما منع مهاجم وست بروم من التسديد.

تيري يعيش لحظات صعبة إذ تم تغييره في مباراة مانشستر سيتي ثم خرج مطرودا في اللقاء التالي.

10 لاعبين

ركز وست بروم جهده خلف إيفانوفيتش وسجل موريسون الهدف الثاني إثر كرة عرضية من الجهبة اليمنى لدفاع تشيلسي.

وأفلت تشيلسي من عدة فرص محققة لوست بروم.

هنا تحرك جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي ودفع بجون أوبي ميكيل لحماية الدفاع كما دخل راداميل فالكاو في مكان دييجو كوستا وانتهى اللقاء بفوز درامي صعب للفريق اللندني.

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