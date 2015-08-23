رجل المباراة بيدرو يكتفي بما يعرفه من الإنجليزية: أنا سعيد جدا

"أنا سعيد جدا" هكذا رد بيدرو رودريجز مهاجم تشيلسي كلما سأله صحفي عن أمر ما وقع في أول لقاء للإسباني الدولي مع الفريق اللندني والذي فاز به الأخير 3-2 على وست برومتش.

بيدرو لازالت إنجليزيته ضعيفة، لهذا اكتفى بكلمات قليلة للتعبير عن سعادته بعدما سجل في أول مباراة له مع تشيلسي وبعد 20 دقيقة فقط.

وقال بيدرو: "أنا سعيد للغاية".

ثم حين ابتسم سيسك فابريجاس نجم تشيلسي وهو واقف بجوار بيدرو، قال الأخير: "نعم أعلم أني أحتاج لتحسين لغتي الإنجليزية".

وتابع "الأمر صعب. لكني أستعين بأصدقائي ورفاقي. وأنا سعيد للغاية".

واختار تشيلسي فيما أعلنه عبر حسابه الرسمي بيدرو كرجل المباراة بعدما سجل هدفا وصنع أخر في أول فوز للفريق اللندني هذا الموسم.