متحدث حكماء ليبيا : أولى مبادرات عودة أهالى مدينة "القواليش" بدأت فعليا

قال الناطق باسم مجلس شيوخ وحكماء ليبيا، الطاهر البدوي، "إن أولى المبادرات لعودة أهالي مدينة القواليش "تبعد 135 كيلو مترا عن العاصمة طرابلس" قد بدأت فعليا»، لافتا أن 140 عائلة كانوا نازحين إلى مدينة طرابلس والقره بولي ومدن أخرى عادوا لمدينتهم .

وطالب البدوي ، في تصريح اليوم ، كل العائلات النازحة من مدينة القواليش في مدينة طرابلس وغيرها من المدن ، سرعة العودة إلى بلدتهم وتعميرها ، كما طالب كل رجال الأعمال على مستوى ليبيا بشكل عام ومن أهالي البلدة بشكل خاص بالمساعدة في عملية الإعمار.

وأضاف أن بلدة القواليش لا يوجد بها تخريب كبير مثلما بثا بعض وسائل الإعلام، وأنَ غالبية المنازل في حالة جيدة، كما أنَ البلدة مستثناة من طرح الأحمال الكهربائية.

وطالب البدوي جهات الدولة الرسمية المسؤولة عن قطاع التعليم بسرعة صيانة المدارس، لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجاري، كما وجه نداء آخر لعدة جهات منها التجار للعودة لفتح محالهم التجارية ، ولشركة البريقة لتسويق النفط والغاز لفتح محطة الكهرباء .

وضرب البدوي مثلاً بسكان ورشفانة الذين عندما قرَّروا العودة إلى منازلهم بدؤوا فعليًّا بعملية التعمير، والحياة بدأت تعود للمنطقة بشكل طبيعي.

يذكر أن عودة أهالي القواليش إلى بلدتهم هي نتاج عدة اجتماعات عقدها مجلس شيوخ وحكماء ليبيا، منذ مدة لرأب الصدع بين المدن الليبية المتناحرة، وعلى خلفية الاجتماع الذي عُقد الأحد الماضي ، لأعيان وحكماء الجبل الغربي في كاباو، للتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص عودة أهالي القواليش إلى بلدتهم دون قيد أو شرط وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم

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