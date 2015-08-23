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تعزيزات عسكرية موالية للرئيس عبد ربه منصور تتجه إلى مأرب

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تعزيزات عسكرية موالية للرئيس عبد ربه منصور تتجه إلى مأرب تعزيزات عسكرية موالية للرئيس عبد ربه منصور تتجه إلى مأرب
ذكرت مصادر أمنية يمنية، اليوم الأحد أن عشرات الآليات العسكرية توجهت إلى جبهة مأرب عبر منفذ الوديعة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن المصادر الأمنية، تصريحاتهم أن هذه الأليات من المحتمل ان تستخدم في معركة صنعاء، وأضافت أن التحالف العربي سيقدم مئات المدرعات والدبابات وكاسحات الألغام إلى القوات اليمنية الشرعية إضافة إلى الإسناد الجوي.

وقالت المصادر إن نحو 25 ألف جندي يمني يتدربون في يستعدون لخوض معركة فاصلة في صنعاء، ضد مليشيا الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وبدأت قوات التحالف العربي التركيز على ضرب القواعد الخلفية للحوثيين في محافظة صعدة المحاذية للحدود مع السعودية، وتتركز الغارات الجوية والقصف المدفعي للتحالف على 3 مديريات بالمحافظة وذلك بالتزامن مع التقدم على جبهات الوسط والجنوب.

وكانت السلطات اليمنية الشرعية قد حددت شروطها للتوصل لحل سياسي، وأبرزها وضع آلية لتنفيذ القرار 2216، وتطبيقه فورا وحل الميلشيات المسلحة والانسحاب من كل المدن ومؤسسات الدولة.
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