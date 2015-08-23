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وزير الخارجية اللبنانى يهدد بنزول أنصار تيار عون للمشاركة فى المظاهرات

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وزير الخارجية اللبنانى يهدد بنزول أنصار تيار عون للمشاركة فى المظاهرات وزير الخارجية اللبنانى يهدد بنزول أنصار تيار عون للمشاركة فى المظاهرات
أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خليفة العماد ميشال عون في رئاسة التيار الوطني الحر أن تياره سوف ينزل إلى الشارع الاسبوع المقبل لكي يعبر عن رفضه لسياسات رئيس اللبنانية تمام سلام.

واعتبر باسيل في تصريح له خلال جولة في منطقة الشوف وإقليم الخروب بوسط لبنان اليوم أن المسيحيين يتعرضون لمحاولة إزالة عبر عنها للأسف (حسب تعبيره) أكثر رموز الاعتدال في لبنان رئيس الحكومة تمام سلام عندما شطب المكون المسيحي الأول في السلطة، وأصدر المراسيم دون توقيعه، (في إشارة إلى تلويح سلام بتفعيل الحكومة أي إتخاذ القرارات بالأغلبية وليس الإجماع وهو ما يعارضه التيار الوطني الحر).

ورأى أن ما حدث هو تحدي من قبل رئيس الحكومة، ملمحا إلى أن سلام يدعو اليوم ليأخذ مكان رئيس الجمهورية حسب قوله.

وقال من أجل ذلك نحن مدعوون إلى مواجهة جديدة وفعل مقاومة جديد، وأكيد سوف ننزل الى الشارع الاسبوع المقبل لكي نعبر عن رفضنا.

يشار إلى أن التيار الوطني الحر الذي سيصبح باسيل رئيسا له رسميا الشهر القادم يصر على اشتراط موافقه وزرائه على أي قرار للحكومة في غياب رئيس للبلاد باعتباره أكبر تيار مسيحي في البرلمان، وبالتالي يعتبر نفسه ممثلا للرئيس في ظل شغور المنصب.

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مصر 365

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