فابريجاس يفسر.. ما الذي يمنحه بيدرو لفتح دفاع منافسي تشيلسي

أهدر اللاعب كالوم ماكمانمان هدفا مؤكدا لوست بروميتش ألبيون كاد أن يتعادل معه فريقه مع ضيفه تشيلسي بنتيجة 3-3.

استقبل اللاعب الكرة داخل منطقة الجزاء في الناحية اليمنى كالعادة في دفاع تشيلسي السهل اختراقه بوجود برانيسلااف إيفانوفيتش قبل أن يراوغ الأخير ويسدد الكرة بجوار القائم.

ولا يزال فريق المدرب جوزيه مورينيو يعاني على الصعيد الدفاعي خاصة جبهة إيفانوفيتش التي نجح صاحب الأرض استغلالها لتسجيل الهدفين الأول والثاني.

هذا إلى جانب بطء قائد الفريق وقلب دفاعه جون تيري في ملاحقة المهاجمين مما تسبب في طرده في الدقيقة 54 من المباراة.

شاهد فرصة ماكمانمان