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إخلاء سبيل أحد المتهمين فى قضية مقتل صاحب ورشة بالهرم بكفالة 20 ألف جنيه

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إخلاء سبيل أحد المتهمين فى قضية مقتل صاحب ورشة بالهرم بكفالة 20 ألف جنيه إخلاء سبيل أحد المتهمين فى قضية مقتل صاحب ورشة بالهرم بكفالة 20 ألف جنيه
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم إخلاء سبيل أحد المتهمين فى قضية مقتل عرفات فرج صاحب ورشة طوب بشارع الهرم، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى عيد الفطر الماضى، عندما قام أفراد العائلة باستخدام لودر من أجل إزالة أكشاك مقامة بالشارع أمام عقارات تخصهم، الأمر الذى أحدث مشاكل بينهم وبين أصحاب الأكشاك إلا أنه تم حل المشكلة.

تجددت المشاكل مرة أخرى بعدما عاد أصحاب الأكشاك لبنائها مرة أخرى فى نفس المكان، الأمر الذى أدخلهم فى شجار مع أفراد العائلة، وأثناء المشاجرة استخدم أحدهم سلاحا ناريا، وأطلق منه النار فأصاب أحد أصحاب الأكشاك ويدعى عرفات فرج 60 سنة فأرداه قتيلا.

تلقى قسم شرطة الهرم برئاسة المقدم مروان مشرف رئيس المباحث، بلاغا بنشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، وعلى الفور تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، وانتقلت قوة من القسم، وتم القبض على عدد من المتهمين وإحالتهم للنيابة للتحقيق.

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مصر 365