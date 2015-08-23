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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلايا اللجان النوعية لجلسة 3 أكتوبر

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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلايا اللجان النوعية لجلسة 3 أكتوبر تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلايا اللجان النوعية لجلسة 3 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة محاكمة 45 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا "بخلية اللجان النوعية" لاتهامهم بالانتماء لجماعة أًسست على خلاف القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة، وتأسيس تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية، للقيام بأعمال شغب وعنف لجلسة 3 أكتوبر للشهود مع استمرار حبس المتهمين والتصريح للمحامين بالحصول على صورة رسمية من محاضر الجلسة وإعفاء كبير الأطباء الشرعيين من الغرامة السابقة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، مما أسفر عن احتراق 3 سيارات، وأسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود إمارات وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم فى محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوى التانكات ومن ثم إشعال النار فيها، وأيضا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.
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مصر 365

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