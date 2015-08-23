سقوط مسجلة دعارة تستأجرعيادة وتنتحل صفة طبيبة لممارسة الجنس بالزيتون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، من ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة علاج طبيعى وتسهيل واستغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة.

تفاصيل القضية بعد أن وردت معلومات للواء أسامة عايش مدير النشاط الدولى، بقيام سيدة مسجلة آداب انتحلت صفة طبيبة علاج طبيعى، واستأجرت عيادة داخل مركز طبى بميدان العزيز بالله بدائرة قسم الزيتون، ليكون ستارًا لاستقبال راغبى المتعة الحرام لممارسة البغاء.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد صلاح، وتم التأكد من المعلومات وأضافت التحريات قيام السيدة باصطحاب فتاتين لمساعدتها على تلك الأعمال الآثمة، وبعد استئذان النيابة العامة خرجت قوة بقيادة العقيد أحمد صلاح والمقدم سيد عبد الغفار، ومداهمة المركز وتم القبض على "نادية.ا" 45 سنة وشهرتها دكتورة ندى، وبرفقتها "زينب. م" 22 سنة و"شيماء.ع" 30 سنة أثناء ممارسة الجنس الحرام داخل العيادة مع "إسلام.ن" محاسب بإحدى شركات الكمبيوتر مقابل 300 جنيه للساعة.

تم التحفظ على الملابس الداخلية والخارجية للمتهمين و800 جنيه وأوقية ذكرية و 8 هواتف مختلفة وجهاز قياس الضغط وسماعة كشف طبية وملابس طبية "بالطو أبيض" وبالعرض على اللواء ذكرى أبو زينة أمر بتحرير محضر بالواقعة وأرسل المتهمين إلى النيابة للتحقيق.