الداخلية تحبط دخول صفقة حشيش عبر بوابة الرسوم فى حلوان

نجحت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية فى إحباط دخول صفقة حشيش للقاهرة قادمة من الصعيد داخل سيارة.

وكانت معلومات وردت لمكافحة المخدرات مفادها قدوم تاجرين من محافظة أسيوط بصفقة مخدرات متجهين إلى القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالسيارة رقم (ق م أ 1952 مصر – ملك الأول ) أثناء تواجدهما بمحطة تحصيل رسوم حلوان بدائرة مركز شرطة الصف.

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