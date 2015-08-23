ضبط 8 متهمين من أطراف مشاجرة بحوزتهم أسلحة نارية بعد مقتل مسجل بالمحلة

ألقى ضباط المباحث الجنائية بقيادة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل الفرع وضباط مباحث فرع البحث الجنائى، ومباحث قسم ثان المحلة، القبض على 8 متهمين بعد المشاجرة التى شهدها شارع الترعة ثان المحلة.

وكانت المشاجرة أسفرت عن مقتل أشرف فلفل 45سنة عاطل وإصابة شقيقه "عبده" مسجل شقى خطر بإصابات خطيرة، بعد أن قفز من الطابق الثالث فى مشاجرة مع مقاول يدعى جمال هاشم داخل عقار تحت الإنشاء ملك الأخير، بسبب خلافات مالية وعثر بحوزة المتهمين على بندقية آلية، و15طلقة و2 طبنجة وفرد خرطوش و8 أسلحة بيضاء وصندوق معبأ بزجاجات مولوتوف.

تم التحفظ على المضبوطات وعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

وانتقل اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إلى مدينة المحلة لمتابعة الموقف أولا بأول، وأمر بنشر تشكيلات من قوات الأمن والأمن المركزى، وضباط المباحث والشرطة السريين بشارع الترعة ومنطقة المنشية الجديدة خشية حدوث أعمال شغب بين عائلات طرفى المشاجرة.

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