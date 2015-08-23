تأجيل قضية أحداث عنف منشية القناطر بالجيزة لجلسة 9 سبتمبر للشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 11 متهمًا بينهم هارب على خلفية التظاهر والتحريض على العنف واستهداف السلطات العامة وترويع المواطنين بمنطقة "منشية القناطر" لجلسة 9 سبتمبر للشهود.

صدر القرار برئاسة محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتى وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة العامة قد ذكرت بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل على تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشية القناطر".