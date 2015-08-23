أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 40 طنا من الأرز المصرى

Google+ Print
تمكنت إدارة المنافذ بجمرك شرق التفريعة ببورسعيد، برئاسة أحمد بكرى من ضبط حاويتين 40 قدما بداخلها كمية كبيرة من الأرز المصرى المحظور تصديره، إلا بشروط وبعد سداد رسم الصادر، وذلك بالمخالفة لقانونى الاستيراد والجمارك والتهرب من سداد الرسوم.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات مراجعة مستندات البيان الجمركى شحن شرق التفريعة إلى الإمارات تم الاشتباه فى مشمول الحاويتين، حيث إن الصنف طبقا للمستندات المقدمة فاصوليا بيضاء مصدرة إلى الإمارات.

وأضاف أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 40 طنا من الأرز المصرى المحظور تصديره، مشيرًا إلى أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر تحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المشمول وإخطار وزارة الصناعة والتجارة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365