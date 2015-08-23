بالصور.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 40 طنا من الأرز المصرى

تمكنت إدارة المنافذ بجمرك شرق التفريعة ببورسعيد، برئاسة أحمد بكرى من ضبط حاويتين 40 قدما بداخلها كمية كبيرة من الأرز المصرى المحظور تصديره، إلا بشروط وبعد سداد رسم الصادر، وذلك بالمخالفة لقانونى الاستيراد والجمارك والتهرب من سداد الرسوم.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات مراجعة مستندات البيان الجمركى شحن شرق التفريعة إلى الإمارات تم الاشتباه فى مشمول الحاويتين، حيث إن الصنف طبقا للمستندات المقدمة فاصوليا بيضاء مصدرة إلى الإمارات.

وأضاف أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 40 طنا من الأرز المصرى المحظور تصديره، مشيرًا إلى أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر تحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المشمول وإخطار وزارة الصناعة والتجارة.



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